Председатель COP28 считает, что отказ от ископаемого топлива неизбежен

Однако, по мнению Султана бен Ахмеда аль-Джаберно это не произойдет скоро

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Глобальный отказ от использования ископаемого топлива неизбежен, но процесс перехода на возобновляемые источники энергии не завершится в ближайшее время. Такое мнение выразил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, председатель 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) Султан бен Ахмед аль-Джабер в интервью газете The Guardian, опубликованном в четверг.

"Поэтапный отказ от ископаемого топлива неизбежен и необходим, он произойдет. Однако мир невозможно отключить от нынешней энергетической системы до того, как будет построена новая" - утверждал он. Подобные перемены "не происходят за один день, они требуют времени", пояснил аль-Джабер.

Как отмечает издание, председательство ОАЭ ранее подверглось критике со стороны ряда экоактивистов в связи с тем, что его стратегия по борьбе с изменением климата делает упор не на отказ от использования ископаемого топлива, а на сокращение выбросов углекислого газа. Аль-Джабер же полагает, что идея исключить нефтегазовые компании из деятельности по борьбе с изменением климата необоснована. "Эти компании не видят в качестве составной части решения [проблемы изменения климата], а ведь их необходимо вовлекать [в подобную деятельность], чтобы они отчитывались о своем участии [в ней] <...>", - указал он.

28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет с 30 ноября по 12 декабря 2023 года в Дубае. Ранее председатель СОР28 заявил, что Объединенные Арабские Эмираты планируют к 2030 году увеличить мощность генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии до 14,2 ГВт.