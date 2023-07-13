Минтранс опроверг информацию о потенциальном росте стоимости авиабилетов на 40%

Стоимость авиабилетов во внутреннем сообщении в январе - мае увеличилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, отметили в ведомстве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в январе - мае этого года увеличилась на 6,2%, или на 420 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом информация о том, что стоимость билетов может вырасти на 40%, не имеет оснований. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, слова которого передала пресс-служба ведомства.

"На основе данных ФАС России, обработанных Минтрансом, рост средневзвешенной фактической стоимости билета по внутренней маршрутной сети в январе - мае 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года составил в среднем 6,2% или 420 рублей", - сообщил Чалик.

Он отметил, что меры государственной поддержки и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты.

"Повышение цен на авиабилеты традиционно приходится на летний период, что позволяет компенсировать недополученную прибыль "низкого" сезона. По данным оперативного мониторинга Минтранса России, аномально высоких скачков цен на перевозки по внутренним маршрутам в летний сезон не наблюдается", - добавил замминистра.

Также в Минтрансе отметили, что сами авиакомпании не заинтересованы в установлении высоких тарифов на перелеты, потому что это может ограничить спрос.

Ранее сегодня в интервью РБК совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил, что в этом году стоимость авиабилетов на внутренних направлениях может увеличиться на 15-20%, а на международных - на 40%. В июне генеральный директор группы "Аэрофлот" Сергей Александровский сообщал журналистам, что стоимость билетов за первые пять месяцев 2023 года выросла в среднем на 10%.