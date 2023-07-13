Reuters: в США подано рекордное за 13 лет число заявлений о корпоративном банкротстве

По данным медиахолдинга S&P Global Market Intelligence, компании обеспокоены высокими процентными ставками и растущей инфляцией

ЛОНДОН, 13 июля. /ТАСС/. Рекордное количество американских компаний подали заявления о банкротстве с 2010 года, больше всего таких случаев отмечается в потребительском секторе. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на данные медиахолдинга S&P Global Market Intelligence.

По его информации, американские компании обеспокоены высокими процентными ставками и растущей инфляцией. Общее количество заявок на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей производить реорганизацию деятельности, за первое полугодие 2023 года превысило количество подобных заявлений за любой другой сопоставимый период с 2010 года.

В июне, как и в мае, было подано 54 заявления о корпоративном банкротстве, а с января их количество почти удвоилось по сравнению с прошлым годом и достигло 340. Уже 15 компаний с обязательствами на сумму более $1 млрд подали заявление о банкротстве в первой половине года, причем четыре из них сделали это в июне, благодаря чему этот месяц отметился самым большим количеством подобных заявлений в этом году.

В 2023 году самый большой показатель количества банкротств зафиксирован среди компаний потребительского сектора. Резкий рост числа организаций, признавших себя неспособными справиться с обязательствами, также наблюдался в промышленности и здравоохранении.

Статистика медиахолдинга включает частные компании с активами и обязательствами на сумму не менее $10 млн.