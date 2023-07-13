В системе "Честный знак" зарегистрировались почти 900 производителей и импортеров БАДов

Поэтапное внедрение маркировки биологически активных добавок к пище начнется с 1 сентября 2023 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Почти 900 производителей и импортеров биологически активных добавок к пище (БАД) уже зарегистрировались в государственной системе маркировки "Честный знак", несмотря на то что введение маркировки этой категории товаров начнется только с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы "Честный знак".

"С 1 сентября 2023 года в России начинается поэтапное внедрение маркировки биологически активных добавок к пище. Однако бизнес начал подготовку к обязательной маркировке заранее. По данным государственной системы маркировки "Честный знак", на начало июля 897 производителей и импортеров уже зарегистрировались в системе, из них 476 - производители. Также в системе "Честный знак" описано порядка 14 тысяч БАДов", - говорится в сообщении.

Система маркировки "Честный знак" позволяет обеспечить прозрачность рынка, говорит руководитель направления БАД товарной группы "Фарма" ЦРПТ Любовь Андреева, ее цитирует пресс-служба.

"Ранее данные о количестве импортеров БАДов мы сопоставляли с количеством участников оборота, которым выданы свидетельства о госрегистрации продукции, их насчитывается около 200. На сегодняшний день в системе "Честный знак" зарегистрировался уже 421 импортер. Такие цифры свидетельствуют о том, что система маркировки действительно даст возможность увидеть всех участников рынка БАДов и обеспечить прозрачность оборота товаров. Это уже большой шаг вперед к очищению рынка от нелегальной продукции и серых каналов поставок", - говорит Андреева.

В сообщении отмечается, что на сегодняшний день каждый пятый производитель и импортер уже готов к маркировке БАДов. Главные игроки рынка уже зарегистрированы в системе и заключили контракты с технологическими партнерами на оснащение, и к 1 сентября все крупнейшие российские производители БАДов должны быть полностью готовы к началу внедрения обязательной маркировки, говорится в сообщении.