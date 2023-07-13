Минфин предлагает уходить от цены Urals в Европе, в том числе для расчета демпфера

В ведомстве отметили, что ждут предложений от Минэнерго о том, на какие котировки переходить при расчете демпфера

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минфин России рассматривает возможность ухода от котировок Urals, рассчитываемых агентством Argus в европейских портах, не только при налогообложении нефтяной отрасли, но и при расчете топливного демпфера. Об этом заявил журналистам статс-секретарь - замглавы министерства Алексей Сазанов.

Отвечая на вопрос, не рассматривается ли привязка стоимости Urals к сорту Dubai для расчета налогов, Сазанов напомнил, что котировки Urals в европейских портах используются как при подсчете нефтяных налогов, так и для демпфера. "Поэтому если говорить, что мы переходим на другие котировки, то надо говорить и о расчете демпфера. Мы же не можем оставить нерепрезентативные европейские котировки при расчете демпфера, а при расчете нефти от них отказаться, - сказал он. - Мы готовы системно решать, но тогда и в демпфере, и в расчете нефтяных налогов надо уходить от котировок Северо-Западной Европы и переходить на какие-то иные котировки. Мы готовы это рассматривать".

Замглавы Минфина добавил, что министерство сейчас ждет предложений от Минэнерго о том, на какие котировки переходить при расчете демпфера. Он подчеркнул, что при расчете нефтяных налогов Минэнерго соглашается на использование котировки, рассчитанной в привязке к сорту Dubai, а по нефтепродуктам Минфин пока ждет предложений.

Сазанов также добавил, что из расчета налогов для нефтяников будут исключены цены на нефть в порте Козьмино и по нефтепроводу "Дружба". Замглавы Минфина объяснил, что министерство в новой формуле учитывало лишь те направления, которые раньше учитывались при расчете cтоимости Urals. "Там использовались северо-западные порты и порты на юге. Соответственно просто такую же методологию применили, как и было при расчете Urals, чтобы базы поставки не менялись", - отметил он.