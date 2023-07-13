Кабмин внес в Госдуму предложения по корректировке топливного демпфера

Документ касается сокращения выплат нефтяникам по топливному демпферу на 50%, переноса льгот по выработанным месторождениям и роста акцизов на бензин и дизтопливо в пределах инфляции

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму поправки по налогообложению нефтяных компаний, в том числе по корректировке топливного демпфера. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Они (поправки) уже в Думе. Вчера их внесли в Думу. Комитет завтра", - сказал замминистра.

Замминистра подтвердил, что документ касается сокращения выплат нефтяникам по топливному демпферу на 50%, переноса льгот по выработанным месторождениям и роста акцизов на бензин и дизтопливо в пределах инфляции. "Да. На инфляцию, да", - сказал Сазанов, отвечая на соответствующий уточняющий вопрос.

Власти РФ сейчас обсуждают налоговые изменения для нефтяной отрасли: в частности, решение сократить выплаты нефтяникам по топливному демпферу на 50% может заработать с 1 сентября. При этом, по данным СМИ, эта мера может действовать до конца 2026 года. Корректировка демпфера позволит снизить выплаты нефтяникам в два раза, что позволит бюджету экономить около 30 млрд рублей в месяц.