В Чувашии получили опытное волокно из углеродного трикотажа

Глава республики Олег Николаев уточнил, что на данный момент на рынке отсутствуют прочные конструкционные углеродные трикотажные полотна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Проект по производству углеродного трикотажа будет реализован в Чувашии, первое опытное волокно уже получено. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев в интервью на выставке "Иннопром".

"В целом идея уже реализуется, все указанные стадии технологии прошли опытную отработку, опытное углеродное полотно из ПАН (полиакрилнитрильных нитей - прим. ТАСС) трикотажа получено. При этом объем полученного полотна не позволяет проводить его прочностные испытания", - сказал собеседник агентства.

Николаев уточнил, что на данный момент на рынке отсутствуют прочные конструкционные углеродные трикотажные полотна. "Они могут применяться при армировании сложных объемных поверхностей композитных деталей, для огнезащиты и теплорассеивания в восстановительной среде. Такие полотна востребованы в авиационной промышленности, на металлургических предприятиях, в стекольной и резинотехнической промышленности. Кроме того, полотна защищают от статического напряжения элементы одежды", - пояснил он.

Глава Чувашии добавил, что идея проекта разработана местными специалистами в текстильной отрасли. "И то, что проект поддержали эксперты АСИ, делает его перспективным, с точки зрения государственной поддержки", - подчеркнул он.

По словам Николаева, сейчас с инициаторами проекта обсуждается оформление этого проекта в виде конкретного бизнес-плана. "Насколько я знаю, спрос на такую продукцию есть", - отметил глава республики.

Проект по созданию углеродного трикотажа вошел в число тысячи лучших проектов всероссийского форума "Сильные идеи для нового времени". Третий форум Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" проходил в Москве 28 и 29 июня. На нем были представлены 250 лучших инициатив, отобранных почти из 24 тыс. поступивших через крауд-платформу предложений.