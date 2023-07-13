Минфин заявил, что не обсуждает повышение налоговой нагрузки на "Алросу"

Ведомство ранее сообщало, что допускает возможность рассмотрения осенью повторного увеличения НДПИ для компании

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Повышение налоговой нагрузки на "Алросу" не обсуждается, сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Вопрос по "Алросе", могу вас заверить, не обсуждается", - сказал Сазанов.

Ранее замминистра финансов сообщал ТАСС, что Минфин РФ допускает возможность рассмотрения осенью повторного увеличения НДПИ для "Алросы". По его мнению, все опции могут быть, обсуждаться, но это только осенью, когда будет уже бюджетный процесс и понятен бюджет. Так говорил Сазанов, отвечая на вопрос о возможности повторного увеличения НДПИ для компании.

Об НДПИ для "Алросы"

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для алмазодобывающей компании "Алроса" увеличился совокупно на 19 млрд рублей в феврале и марте 2023 года. Согласно подписанному сейчас закону, сумма налога для "Алросы" за период с 1 февраля по 31 марта 2023 года включительно при добыче природных алмазов по совокупности всех участков недр увеличилась на 9,5 млрд рублей в месяц, то есть совокупно на 19 млрд рублей.

Как отмечали в Минфине, эти поправки позволят Якутии компенсировать выпадающие доходы из-за невыплаты дивидендов и обеспечить бюджет региона.

"Алроса" обеспечивает до 90% добычи алмазов в России, в компании трудятся более 20 тыс. сотрудников. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций. По итогам 2021 года компания получила 332 млрд рублей выручки, увеличив показатель к уровню 2020 года на 50%.