Внешний долг России снизился с начала года на $33 млрд

На 1 июля он составил $347,7 млрд

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Внешний долг России на 1 июля 2023 года составил $347,7 млрд, это на 8,7% (или на $33 млрд) ниже показателя на начало 2023 года, следует из материалов ЦБ РФ.

"В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций. Важную роль сыграло уменьшение задолженности органов государственного управления, обусловленное реализацией нерезидентами суверенных ценных бумаг", - отметили в регуляторе.

ЦБ РФ 29 марта сообщил, что внешний долг России на 1 января 2023 года составил $380,5 млрд, за 2022 год этот показатель снизился на $101,8 млрд.