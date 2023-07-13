Новак заявил, что нефтяники сами решат, сокращать добычу или экспорт нефти в августе

По словам вице-премьера, задача России - снизить поставки на мировые рынки на 500 тыс. баррелей в сутки

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Нефтяные компании самостоятельно примут решение, сокращать ли добычу или экспорт нефти в августе, в целом задача России - снизить поставки на мировые рынки на 500 тыс. баррелей в сутки (б/ с). Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Компании будут самостоятельно решать, как они будут действовать: либо сократят экспорт, либо сократят добычу. Но в целом задача - уменьшить поставки на мировые рынки", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, ведет ли снижение экспорта Россией в августе на 500 тыс. б/с к сокращению добычи на ту же величину.

Новак отметил, что решение о сокращении поставок в августе позволит сбалансировать нефтяной рынок в период низкого спроса. "Это означает, что мы меньше отгрузим, Россия меньше поставит на нефтяные рынки", - добавил он.

Вице-премьер также напомнил, что Россия добровольно сокращает добычу на 500 тыс. б/с с марта и до конца 2024 года. А с мая к добровольному снижению добычи присоединились ряд стран ОПЕК+. Общий объем снижения производства составляет около 1,7 млн б/с, а продлится это решение также до конца 2024 года. Кроме того, Новак подчеркнул, что Саудовская Аравия приняла решение о дополнительном добровольном сокращении добычи нефти на июль в объеме 1 млн б/с, а затем продлила действие этой меры на август.