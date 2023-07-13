Новак: Россия сохраняет прогноз по добыче нефти в 2023 году на уровне 515 млн тонн

По итогам 2022 года добыча нефти в РФ составила 535 млн тонн, что на 2% выше, чем годом ранее

КРАСНОЯРСК, 13 июля. /ТАСС/. Россия сохраняет прогноз по добыче нефти в 2023 году в 515 млн тонн с учетом решений о ее сокращении в рамках ОПЕК+, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"По 2023 году у нас ориентиры не поменялись - 515 млн т. Это с учетом уже тех решений, которые были приняты в том числе по сокращению добычи. По 2024 году в настоящее время идет формирование прогноза, согласование со всеми федеральными органами исполнительной власти, министерствами, Минэнерго и Минфином. Думаю, в ближайшие месяцы прогнозы будут уже может быть и публичными", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

По итогам 2022 года добыча нефти в РФ составила 535 млн тонн, что на 2% выше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 7%.

Ранее Новак сообщал, что Россия приняла решение добровольно сократить в августе поставки нефти на рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта. В марте РФ начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после встречи ОПЕК+, которая прошла 4 июня в Вене, решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.