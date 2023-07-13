СМИ: Deutsche Bahn может уволить до 8,4 тыс. сотрудников для снижения убытков

По сведениям газеты Handelsblatt, по итогам 2023 года компания прогнозирует финансовые потери в размере €225 млн

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Германский железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) может сократить до 8,4 тыс. сотрудников, чтобы сократить расходы убыточного дочернего предприятия. Об этом в четверг сообщила германская газета Handelsblatt со ссылкой на заявления представителей компании.

По словам главы Европейского производственного совета DB Йорга Хенселя, "до 8,4 тыс. человек из 30 тыс. сотрудников [дочерней компании DB Cargo] могут потерять работу" в случае полного или частичного отказа концерна от сдачи в аренду отдельных вагонов грузовых составов. DB Cargo занимается предоставлением данного вида услуг, уточняет издание.

По данным газеты, причина возможных сокращений заключается в серьезных убытках DB Cargo, осуществляющей данный вид перевозок. В частности, в прошлом году их размер составил €655 млн. По итогам 2023 года компания прогнозирует финансовые потери в размере €225 млн. По данным газеты, перевозчик хотел бы компенсировать убытки "посредством мер экономии, более эффективного использования имеющихся мощностей и помощи из госбюджета". Однако если этих шагов окажется недостаточно, то последуют увольнения, пояснил Хенсель.

Как подтвердил изданию член совета директоров компании DB Зигрид Никутта, компания "изучает вариант почти полного отказа от транспортировки одиночных вагонов" вместо целых поездов.

Ранее сообщалось, что комиссия по монополиям ФРГ выступила за реструктуризацию DB для "повышения конкуренции и качества работы в секторе". Эксперты предложили выделение сетевых, вокзальных и энергетических подразделений из состава группы для их дальнейшего объединения в инфраструктурную компанию под контролем германского правительства. Будут подвергнуты реорганизации и подразделения, занимающиеся пассажирскими перевозками на поездах ближнего и дальнего следования, а также грузовыми перевозками, однако их сохранят в рамках структур DB.