Делегация из Турции посетила "Иннопром"

Делегация также посетила Дом Севастьянова, где традиционно проходят встречи с представителями правительства Свердловской области, сообщили в министерстве международных и внешнеэкономических связей региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Турецкая делегация во главе с замминистром промышленности и технологий Ахметом Йозгатлыгилем посетили международную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в четверг.

"Турецкая делегация во главе с заместителем министра промышленности и технологий Турецкой Республики Ахметом Йозгатлыгилем посетила международную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге. Также в состав делегации вошли чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в РФ Мехмет Самсар, торговый представитель Турецкой Республики в РФ Омер Керман", - говорится в сообщении.

Делегация также посетила Дом Севастьянова, где традиционно проходят встречи с представителями правительства Свердловской области.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В этом году выставка проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления". Страной-партнером выставки в 2023 году выступила Белоруссия.