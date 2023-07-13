Кабмин уточнил перечень компаний, которые не будут уплачивать налог на сверхприбыль

Из списка исключили застройщиков, которые реализуют проекты с использованием эскроу-счетов, кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства, и компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило поправки к законопроекту о сверхприбыли, которыми уточняются компании, не уплачивающие этот налог, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

"Помимо компаний малого и среднего бизнеса, организаций - плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и добычи угля из состава плательщиков налога дополнительно исключаются: застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета (при этом должно выполняться условие, что эти организации в 2021 и 2022 годах не выплачивали дивиденды); кредитные организации и некредитные финансовые организации, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства; компании, которые в 2018 и 2019 годах не имели выручки от реализации", - говорится в материалах министерства.

Как уточнил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов, масштабных изменений в поправках нет.

Также предлагается установить особый порядок расчета налога для компаний, у которых в 2022 году прибыль по сравнению с 2021 годом уменьшилась более чем в два раза, отметили в Минфине. "Для таких компаний сумма налога не должна быть более 10% от прибыли за 2022 год при условии, что они не выплачивали дивиденды в 2021 и 2022 годах", - сообщили в министерстве.