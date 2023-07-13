В Грузии из-за плохого урожая запретили импорт пшеницы до 1 ноября

В Кахетии в результате обильных осадков часть урожая не удовлетворяет требованиям продовольственной пшеницы

ТБИЛИСИ, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Грузии ввело запрет на импорт пшеницы до 1 ноября из-за плохого качества урожая в Кахетии, что вызвано обильными осадками. Об этом по итогам заседания экономического совета сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"В результате обильных осадков в регионе Кахетия значительная часть урожая пшеницы не удовлетворяет требованиям продовольственной пшеницы, в результате чего фермерам приходится сбывать пшеницу в качестве корма для скота. <...> Принято решение об ограничении импорта молотой пшеницы до 1 ноября 2023 года", - говорится в сообщении.

В апреле министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия сообщал, что, как ожидается, в 2023 году урожай пшеницы в республике превысит прошлогодний уровень в 157 тыс. тонн благодаря росту производительности.

Грузия обеспечивает себя пшеницей лишь на 15% от общего количества употребляемой продукции. Остальное приходится на импорт. Главным поставщиком пшеницы является Россия. В 2022 году Грузия импортировала из РФ более 174 тыс. тонн пшеницы. Далее следуют Казахстан и Украина. Власти Грузии не раз заявляли, что в ближайшие годы планируют увеличить объем выращиваемой пшеницы до 50% от потребляемого количества.