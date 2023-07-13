Опрошенные ЦБ аналитики повысили прогноз роста ВВП России на 2023 год до 1,5%

Эксперты также ожидают, что в 2025 году инфляция будет находиться на уровне цели в 4%

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Аналитики в июле улучшили прогноз роста ВВП России на 2023 год до 1,5% (+0,7 процентных пункта), следует из опубликованного макроэкономического опроса Банка России.

Прогнозы на 2024-2025 годы не изменились. Согласно прогнозам аналитиков, изменение ВВП в 2025 году к 2021 году составит +2,3% (в июньском опросе ожидался рост на 1,6%). Оценка долгосрочных темпов роста ВВП неизменна - рост на 1,5%.

Медианный прогноз инфляции в РФ на 2023 год также повышен - до 5,7% (+0,2 процентных пункта), на 2024 год - до 4,3% (+0,3 процентных пункта). Аналитики ожидают, что в 2025 году инфляция будет находиться на уровне цели в 4%.

Прогнозная траектория ключевой ставки также увеличена - на 0,4-0,7 процентных пункта (7,9%, 7,7% и 6,6% годовых в среднем 2023-2025 годах соответственно). Медианная оценка нейтральной ключевой ставки не изменилась - 6% годовых.

При этом аналитики ожидают более слабый рубль на всем горизонте. Прогноз на 2023 год - 81,8 рубля за доллар, на 2024 и 2025 годы - 85 рублей за доллар (пересмотр на +6,4-9,1% с июньского опроса). Оценка цены на нефть марки Urals осталась без существенных изменений. Согласно ожиданиям, в 2023 году нефть марки Urals будет стоить $57 за баррель в среднем за год, в 2024 году цена вырастет до $60 за баррель и останется на этом уровне в 2025 году.