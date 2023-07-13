В Кисловодске в реновацию Комсомольского парка вложат 360 млн рублей

Реализация проекта рассчитана на 2023-2024 годы

СТАВРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья направят более 360 млн рублей в реновацию Комсомольского парка в Кисловодске. Парк был создан более 50 лет назад, ремонт в нем проведут впервые за 40 лет, сообщил в четверг глава города Евгений Моисеев.

"Комсомольский парк Кисловодска впервые за 40 лет будет отремонтирован. При поддержке федерального центра и нашего губернатора Владимира Владимирова приступили к благоустройству Комсомольского парка. На реализацию проекта выделено более 360 млн рублей", - написал мэр в Telegram-канале.

Площадь парка - 35 га. Реализация проекта рассчитана на 2023-2024 годы. "На территории парка предусмотрено размещение множества детских площадок, фонтан и танцевальная зона, которая может трансформироваться в место проведения городских мероприятий", - отметил Моисеев.

Комсомольский парк заложили в Кисловодске в 1953 году. С начала 1970-х годов территорию начали обустраивать как парк культуры и отдыха. С конца 1990-х годов парк начал приходить в запустение. Проект реновации парка был включен в стратегию социально-экономического развития федерального курорта.