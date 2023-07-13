Суд из-за введения внешнего управления Россией активами Fortum может начаться в конце года

Компания заявила, что "планирует добиваться компенсации стоимости своих акций в ПАО "Фортум" и своих инвестиций в России в размере нескольких миллиардов евро"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Арбитражное разбирательство в связи с передачей активов финского энергоконцерна Fortum в РФ во внешнее управление должно начаться в конце 2023 года, говорится в сообщении компании.

Fortum уже направил уведомления о споре, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров в связи с нарушением Россией обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, которые РФ заключала с Нидерландами и Швецией.

"Эти уведомления о споре - первый шаг, необходимый в арбитражном разбирательстве, которое, как ожидается, будет инициировано в конце 2023 года. Fortum будет добиваться компенсации стоимости своих акций в ПАО "Фортум" и своих инвестиций в России в размере нескольких миллиардов евро", - отмечается в сообщении.