Глава Siemens заявил, что условия бизнеса в ФРГ в последние годы "значительно ухудшились"

Роланд Буш призвал немецких политиков сделать "смелые шаги", чтобы германские компании могли противостоять конкурентам из Китая и США

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Глава германского концерна Siemens Роланд Буш считает, что условия для ведения бизнеса в Германии "значительно ухудшились" за последние несколько лет. Такое мнение он озвучил в интервью газете Handelsblatt.

"Мы [в Германии] стали невероятно сложными и медленными во всем. На международном уровне это все больше становится конкурентным недостатком", - сказал он. В этом контексте руководитель Siemens призвал немецких политиков сделать "смелые шаги", чтобы германские компании могли противостоять конкурентам из Китая и США.

В то же время Буш заявил изданию о планах компании инвестировать €1 млрд в свои предприятия на территории Германии. Он подчеркнул, что данные инвестиции обусловлены тем, что речь идет о производстве электроники, которое не является энергоемким.

Половина этой суммы предназначена для расширения мощностей на предприятии в Эрлагене и его цифровизации. Там производятся компоненты силовой электроники и системы управления станками для машиностроения. Остальная часть средств пойдет на развитие расположенного в Баварии дочернего предприятия Siemens Healthineers по производству медицинской техники, добавил глава Siemens.

15 июня германская компания сообщала, что собирается выделить 2 млрд евро на расширение производственных мощностей в Азии. В соответствии с новой инвестиционной стратегией Siemens запланировала строительство высокотехнологичного завода в Сингапуре с капиталовложениями в €200 млн. Еще €140 млн, согласно документу, направляются на расширение производства уже действующей фабрики в городе Чэнду на юго-западе Китая.