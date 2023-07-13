Источник: Россельхозбанк могут подключить к SWIFT для платежей в рамках зерновой сделки

Собеседник в банковской сфере Турции отметил, что банк "имеет возможность использовать JP Morgan для проведения операций в долларах США" в рамках сделки

АНКАРА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Евросоюза могут переподключить Россельхозбанк к системе SWIFT, но только для выполнения платежей в рамках зерновой сделки. Такое мнение высказал в четверг ТАСС источник в банковской сфере Турции.

"Не исключена вероятность, что ЕС может выдать генеральную лицензию Россельхозбанку, исключенному из SWIFT в июне 2022 года, чтобы он снова был подключен к этой системе и только для проведения сельскохозяйственных платежей", - сказал собеседник.

Он отметил, что Россельхозбанк "имеет возможность использовать JP Morgan для проведения операций в долларах США" в рамках зерновой сделки. "Великобритания тоже может выдать свою генеральную лицензию на проведение платежей в фунтах стерлингов с этой же целью. Однако такие решения принимаются этими конкретными государствами через их собственные банковские органы. Без этого любые шаги в этой сфере, предпринятые третьей страной, будут являться нарушением действующих санкций", - сказал источник, комментируя вопрос о теоретической возможности Турции или другого государства вести работу с Россельхозбанком в нынешних условиях.

3 июня 2022 года Совет ЕС окончательно принял шестой пакет санкций в отношении РФ, предполагающий отключение от SWIFT ряда российских кредитных организаций, в том числе РСХБ. Переподключение этого банка к SWIFT является одним из требований РФ в контексте выполнения зерновой сделки, которое, однако, до сих пор остается невыполненным. Источники в Евросоюзе, по данным Reuters, утверждают, что ЕС рассматривает возможность подключения дочерней компании РСХБ к SWIFT.

Однако первый заместитель председателя РСХБ Кирилл Левин ранее заявил, что организация не рассматривает вариант создания "дочки" для подключения к этой платежной системе в рамках зерновой сделки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тоже опровергла эту информацию, подчеркнув, что подключение "дочки" РСХБ к SWIFT является "заведомо непроходным".