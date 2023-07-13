Минфин до конца года определится с заменой пошлин на удобрения

Окончательного решения пока нет, сообщил статс-секретарь - замглавы министерства Алексей Сазанов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Минфин определится до конца года с заменой пошлин на удобрения, однако окончательного решения пока нет. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь - замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Обсуждаем (замену пошлин на удобрения - прим. ТАСС) с отраслью, с Минпромторгом. Вопрос еще обсуждается. Окончательных решений нет. <…> В этом году определимся", - сказал он.

Ранее Сазанов сообщал журналистам, что бюджет РФ пока получил около 5% от запланированных на этот год взносов по экспортным пошлинам на удобрения, правительство изучает возможность замены этого механизма.

О пошлинах

РФ с 1 января ввела экспортную пошлину на минеральные удобрения в размере 23,5% в случае, если цена удобрений превысит $450 за тонну. Поставки ниже этой цены пошлиной не облагаются. Пошлина действует до конца 2023 года.

Минфин отмечал, что по итогам первого квартала готов изучить возможность изменения параметров расчета пошлин. Ранее, по информации ТАСС, производитель удобрений "Фосагро" выступил с предложением рассмотреть возможность изменения параметров расчета экспортной пошлины, используя дифференцированный подход и уменьшив планку отсечения для калийных и азотных удобрений.