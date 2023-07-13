Путин назвал принципиальной задачей перевести экономику на новую модель управления

Президент России рассчитывает, что "эффект будет в полном смысле комплексным, мультипликативным"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает принципиально важным перевести экономику страны на новую модель управления на основе больших данных.

"Наша принципиальная задача - перевести всю экономику, социальную сферу, работу органов власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе больших данных", - сказал глава государства на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Путин рассчитывает, что "эффект будет в полном смысле комплексным, мультипликативным". "Это кратное повышение качества управления и производительности труда, рабочие места с передовыми компетенциями и высокими заработными платами, доступность услуг, сервисов, принципиально иные возможности для наших граждан, для человека", - перечислил президент.