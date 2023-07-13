13 июля, 14:06

Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию "экономики данных"

Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Путин предложил подготовить новый нацпроект по формированию "экономики данных".

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Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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