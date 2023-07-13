13 июля, 14:45

Lego сохранила юрлицо в России, но работу пока не возобновляет

Евгений Софийчук/ ТАСС
© Евгений Софийчук/ ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Lego, производящая популярные игрушки-конструкторы, сохранила в России юридическое лицо, однако, по информации Inventive Retail Group, о возобновлении работы датской компании пока речи не идет, сообщила ТАСС вице-президент по детским и ювелирным товарам Inventive Retail Group Мария Голенкова.

"У компании Lego действительно остается в России юридическое лицо. Однако о возобновлении полноценной работы пока, насколько мы знаем, речи не идет", - сказала Голенкова.

Она также напомнила, что сеть магазинов "Мир кубиков", которой управляет Inventive Retail Group, поставляет Lego по параллельному импорту.

Inventive Retail Group в июле 2022 года сообщила, что Lego Group расторгла с ней контракт о дистрибуции своих конструкторов в России. До этого Inventive Retail Group являлась официальным дистрибьютором конструкторов Lego на территории России и управляла розничными магазинами под этим брендом. В сентябре прошлого года Inventive Retail Group объявила о запуске мультибрендового ретейл-проекта "Мир кубиков" на торговых площадях сертифицированных магазинов Lego. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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