Путин назвал важным "раскрутить" отечественную микроэлектронную промышленность

Как отметил президент РФ, российские собственные суверенные решения в этой сфере критически необходимы для развития систем искусственного интеллекта, для создания больших нейросетевых моделей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Потребность в вычислительных ресурсах растет, и необходимо сегодня "раскрутить" собственную микроэлектронную промышленность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

"Потребности в вычислительных ресурсах продолжают расти. И наши собственные суверенные решения в этой сфере критически необходимы для развития систем искусственного интеллекта, для создания больших нейросетевых моделей. Именно поэтому для нас так важно раскрутить отечественную микроэлектронную промышленность", - сказал он.

По словам Путина, для этого в России сегодня развиваются серийные производства по выпуску особо чистых материалов и технологических сред. "Многие знают, что в Зеленограде создается новый научно-технологический центр, реализуются проекты по технологическому оборудованию, в том числе с участием партнеров из Белоруссии", - напомнил он.

Президент также отметил, что, согласно прогнозам, перспективные вычислительные системы будут представлять собой гибридные решения, в которых присутствует и квантовое ядро, и технологии микроэлектроники. "Отмечу, что каждые десять лет производительность компьютеров увеличивается примерно в тысячу раз, интегральные схемы сегодня уже содержат десятки миллиардов транзисторов. Гонка здесь идет на запредельных скоростях", - добавил он.