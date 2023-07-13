ФАС и Генпрокуратура проверяют формирование цен на авиабилеты

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры реагирования

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и ее территориальные органы совместно с Генпрокуратурой РФ проверяют российские авиакомпании и аэропорты на предмет формирования цен на авиаперевозки. Об этом сообщили в антимонопольной службе.

"Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах, - отмечается в сообщении ФАС. - Проверочные мероприятия проходят в Москве, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Приморском и Забайкальском краях, Московской, Архангельской, Оренбургской и Вологодской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и республиках Татарстан, Коми и Мордовия".

В пресс-службе пояснили, что в случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее в интервью РБК совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев заявил, что в 2023 году стоимость авиабилетов на внутренних направлениях может увеличиться на 15-20%, а на международных - на 40%.

Вместе с тем, в пресс-службе Минтранса России заявили, что стоимость авиабилетов на внутренние рейсы в январе - мае этого года увеличилась на 6,2%, или на 420 рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом информация о том, что стоимость билетов может вырасти на 40%, не имеет оснований, указали в министерстве.

В Минтрансе также отметили, что меры государственной поддержки и сложившиеся условия на рынке авиаперевозок позволяют сохранить доступные цены на авиабилеты.