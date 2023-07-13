Путин: Россия будет обсуждать в БРИКС проекты по применению передовых технологий

Пос ловам президента, РФ намерена создавать взаимовыгодные технологические альянсы с другими странами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия намерена создавать взаимовыгодные технологические альянсы с другими странами, заявил глава государства Владимир Путин. Он пообещал, что эта тема будет обсуждаться на саммите БРИКС.

"Безусловно, решая задачи технологического суверенитета, мы не собираемся замыкаться в себе, напротив, намерены создавать и расширять равноправные, взаимовыгодные технологические и научные альянсы с другими государствами", - сказал Путин, выступая на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Президент сообщил, что во время российского председательства в БРИКС в 2024 году будут обсуждаться "такие конкретные проекты в целом ряде значимых сфер". "В том числе речь идет о передовых технологиях вычислений, обработки, хранения и передачи данных", - уточнил он.