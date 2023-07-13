На Украине заявили, что вряд ли продлят договор о транзите газа из России в Европу

Срок действия документа истекает в конце 2024 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Украина вряд ли продлит договор о транзите российского газа в страны ЕС, срок действия которого истекает в конце 2024 года. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Двусторонние переговоры (с Россией о транзите газа в Европу - прим. ТАСС) невозможны", - сказал он в интервью изданию Politico. По словам министра, переговоры невозможны из-за продолжающего конфликта. "Я считаю, что к зиме 2024 года Европе совсем не будет нужен российский газ", - добавил Галущенко.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на прошлой неделе заявил, что Россия может ввести санкции против компании "Нафтогаз" в случае дальнейших недобросовестных действий. По его словам, она продолжает попытки организовать недобросовестные судебные разбирательства в отношении транзита российского газа в Европу. Возможность введения санкций против "Нафтогаза" в случае дальнейших недобросовестных действий подтверждал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как заявил ТАСС в начале июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин, Украина в случае непродления соглашения о транзите газа с Россией после 2024 года нанесет большой урон ЕС и навредит самой себе.

В декабре 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации соглашения еще на 10 лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.