Путин отметил вклад РАН в решение задач научного и технического суверенитета России

Президент выразил надежду, что в таком "самом тесном" взаимодействии будет идти подготовка к следующему Форуму будущих технологий, который будет посвящен развитию нейрокогнитивных биомедицинских технологий

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) объединяет ученых и бизнес для решения задач научного и технологического суверенитета России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

"На современном этапе своего развития Российская академия наук объединяет ученных, бизнес в решении задач научного и технологического суверенитета нашей страны", - сказал он, отметив, что в следующем году Российской академии наук исполняется 300 лет.

Путин выразил надежду, что именно в таком "самом тесном" взаимодействии будет идти подготовка к следующему форуму, который будет посвящен развитию нейрокогнитивных биомедицинских технологий.