В Ростовской области рост инвестиций достиг почти 70% в 2023 году

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития региона Игорь Бураков отметил, что по итогам пяти месяцев работы все экономические показатели находились в положительной зоне

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июля. /ТАСС/. Рост инвестиций в Ростовской области в 2023 году достиг практически 70%, в том числе благодаря заключенным соглашениям на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и международной промышленной выставке "Иннопром". Об этом журналистам в четверг сообщил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков.

"В Ростовской области рост инвестиций в 2023 году в настоящее время уже приближается к 70%. Это невероятные показатели при том, что мы росли все последние пять лет. Мы сейчас совершаем инвестиционный рывок", - сказал Бураков.

По его словам, инвестиционный рост в 2023 году в регионе обусловлен, в том числе благодаря заключенным Ростовской областью рекордным инвестиционным соглашениям на ПМЭФ и международной промышленной выставке "Иннопром". "В Санкт-Петербурге Ростовская области подписала инвестиционных соглашений на рекордную для себя сумму почти в 200 млрд рублей и на форуме "Иннопром" в Екатеринбурге - на общую сумму более 116 млрд рублей", - уточнил гендиректор агентства.

Он добавил, что по итогам пяти месяцев работы все экономические показатели региона находились в положительной зоне.

Об участии в выставке "Иннопром"

Как уточнили в министерстве, за два дня работы на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге делегация Ростовской области заключила более 20 соглашений на общую сумму 116 млрд рублей. Реализация проектов позволит локализовать производства и выпуск продукции, которая ранее закупалась за рубежом, и создать в регионе более 6,5 тыс. рабочих мест.