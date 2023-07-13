Белоусов поручил продолжать развивать платформу МСП.РФ в части цифровизации мер поддержки

Сейчас на платформе доступны самые востребованные финансовые и нефинансовые меры поддержки 85 регионов

ТАСС, 13 июля. Около 60 тыс. предпринимателей воспользовались мерами поддержки на цифровой платформе МСП.РФ более чем за полгода. Для дальнейшего развития системы поддержки первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил профильным министерствам определить перечни и сроки цифровизации их мер поддержки на этой платформе. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Для дальнейшего развития системы поддержки поручил профильным министерствам определить перечни и сроки цифровизации их мер на цифровой платформе "МСП.РФ", - сказано в сообщении.

По словам Белоусова, сейчас на платформе доступны самые востребованные финансовые и нефинансовые меры поддержки 85 регионов. "Больше чем за полгода ими воспользовались порядка 60 тыс. предпринимателей, при этом 66% ранее не обращались за господдержкой. Платформа должна стать единой площадкой для получения бизнесом федеральных и региональных мер поддержки в формате "одного окна", - приводятся слова Белоусова в сообщении правительства РФ.

В ходе совещания принято решение, что "Опора России" проведет тестирование системы на предмет отсутствия необходимости дважды направлять информацию для получения региональной поддержки. Также обсуждался вопрос стимулирования спроса крупного частного бизнеса на продукцию субъектов МСП, отметили в кабмине. Для этого на платформе запущен сервис для размещения запросов крупных компаний из России и других стран. "На платформе свои предложения уже разместили более 100 российских и 60 иностранных компаний из Армении, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Индии, ОАЭ, Сербии, Турции", - сообщил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого также приведены в сообщении.