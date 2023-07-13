СЖД вложит 2,5 млрд рублей в инфраструктуру в Коми

Средства будут направлены на реконструкцию вокзалов, перронов, железнодорожного полотна и других объектов

СЫКТЫВКАР, 13 июля. /ТАСС/. Северная железная дорога инвестирует в развитие своей инфраструктуры в Республике Коми 2,5 млрд рублей в 2023 году. Средства будут направлены на реконструкцию вокзалов, перронов, железнодорожного полотна и других объектов, сообщил в четверг начальник Северной железной дороги (СЖД) Рашид Сайбаталов.

"В этом году выделяем 2,5 млрд рублей. Продолжаем работу по реконструкции вокзалов и перронов, по создании так называемого "бархатного" пути - меняем деревянные шпалы на железобетонные и прокладываем бесстыковой путь. В этом году уложим в Коми более 80 км такого пути, его будет больше 1,5 тыс. км, а это около 70% от всех путей в республике", - сообщил Сайбаталов журналистам после подписания очередного соглашения о сотрудничестве с правительством Республики Коми, рассчитанном на пять лет.

За прошедшие пять лет действия прежнего соглашения Северная железная дорога направила в бюджет Коми свыше 8 млрд рублей налогов, а на модернизацию инфраструктуры - около 12 млрд рублей, отметил Сайбаталов. По словам начальника СЖД, за пять лет в Коми провезено 69 млн тонн грузов. Это второй результат среди 10 регионов РФ, которые обслуживает СЖД, после Вологодской области. Обновлен весь пассажирский подвижной состав, который перевозит пассажиров пригородным сообщением. Как пояснил он ТАСС, продолжена реконструкция контейнерного терминала в Сыктывкаре. Открытие нового терминально-складского комплекса в Сыктывкаре планируется в 2024 году, его мощность будет увеличена вдвое.

"Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с РЖД и СЖД в части благоустройства привокзальной площади в Сыктывкаре, в строительстве надземного перехода через железнодорожные пути в Сыктывкаре. У нас остается перспективным мега-проект по строительству круглогодичного глубоководного морского порта "Индига", в Коми будет проложена железная дорога Сосногорск - Индига, что даст значительный стимул для экономического развития не только Коми, но и всей европейской части России. Подписанное сегодня соглашение направлено на повышение качества обслуживания", - сказал журналистам зампред правительства Коми - министр финансов Владимир Казаков.