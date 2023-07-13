Путин предложил определить меры поддержки исследований в нацпроекте об "экономике данных"

По словам президента, речь идет о научном поиске по широкому спектру вычислительных технологий

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Необходимо определить меры поддержки фундаментальных исследований в рамках национального проекта по формированию экономики данных. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Ранее Путин предложил в течение года подготовить соответствующий новый национальный проект.

"Я прошу в рамках национального проекта по формированию экономики данных определить меры поддержки фундаментальных исследований, включая увеличение объемов финансирования", - сказал он.

По словам президента, речь идет о научном поиске по широкому спектру вычислительных технологий, "многие из которых работают на принципах квантовой физики и механики, связаны с достижениями и первой, и развивающейся на наших глазах второй квантовой революции".