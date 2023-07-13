Сергей Минаев покинул пост главного редактора журнала "Правила жизни"

Его сменил Трифон Бебутов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Главный редактор журнала "Правила жизни" Сергей Минаев покидает свой пост. Теперь он станет редакционным директором журнала, главредом назначен медиаменеджер Трифон Бебутов, сообщил Минаев в четверг в своем Telegram-канале.

"Хочу объявить о своем перемещении на позицию редакционного директора "Правил Жизни". Главным редактором и диджитал директором "Правил Жизни" с этого момента становится Трифон Бебутов" - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Бебутов покидает пост главного редактора издания "Афиша Daily". Временно исполняющей обязанности главного редактора назначена Яна Циноева.

В новость была внесена правка (18:09 мск) - передается с уточнением в третьем абзаце, верно - Яна Циноева.