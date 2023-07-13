МВФ: влияние последствий СВО на экономику России оказалось более умеренным, чем ожидалось

В 2023 году фонд ожидает рост российской экономики "в положительной области на 0,7%"

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Последствия украинского конфликта оказали существенное влияние на российскую экономику, однако оно оказалось более умеренным, чем ожидалось ранее. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

"В целом влияние войны на российскую экономику оказалось значительным, но в то же время более мягким, чем ожидалось ранее. В 2023 году мы ожидаем ее рост в положительной области на 0,7%", - отметила она.

"Однако в среднесрочной перспективе российская экономика будет испытывать трудности, связанные с уходом транснациональных корпораций, потерей человеческого капитала, ее отрывом от мировых финансовых рынков, сокращением буферных резервов для проведения политических мер", - добавила Козак. По оценкам МВФ, "в среднесрочной перспективе объем производства в России будет на 7% ниже", чем прогнозировалось до начала конфликта на Украине.

Как подчеркнула Козак, фонд в конце месяца опубликует обновление к своему докладу о перспективах развития мировой экономики, в котором будут указаны уточненные показатели по РФ.