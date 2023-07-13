Путин согласился, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира

В том числе это достигается с помощью использования современных технологий, отметил президент России

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира и пожелал, чтобы столица развивалась и дальше в том же ключе под руководством мэра Сергея Собянина и его команды.

"Разумеется, всегда есть за что критиковать действующую власть, в том числе и на региональном уровне. Всегда есть, потому что в таком огромном хозяйстве не может не быть упущений. Но в целом движение Москвы в направлении достижений максимальных результатов для жителей Москвы и для тех, кто приезжает сюда работать на постоянной основе, для гостей нашей столицы, ну, конечно, ну очевидным является, просто очевидным. В том числе это достигается, еще раз хочу подчеркнуть, с помощью использования современных технологий. Можно только порадоваться и пожелать того, чтобы вот в таком же ключе дальше Москва и развивалась под руководством мэра Москвы и его команды", - сказал Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Президент поддержал замечание ведущего, что Москва стала одним из лучших мегаполисов мира. "Так и есть. Москва по очень многим оценкам независимым компетентных экспертов признается одним из лучших мегаполисов мира по очень многим показателям. Так оно и есть на самом деле. Достаточно даже внешний облик Москвы посмотреть. Посмотреть, как развивается транспортная инфраструктура", - отметил глава государства.

Он обратил внимание на то, как в Москве внедряют современные технологии для решения транспортных проблем.

"Вы вспомните, совсем недавно, ну еще 10 лет назад, считалось, что решить транспортные проблемы Москвы не сложно, а невозможно. А они решаются. Я не говорю, что все решено, но они решаются и весьма эффективно, в том числе и с применением современных технологий в транспорте, в дорожном строительстве и так далее", - заявил Путин.