Путин доволен внедрением новых технологий в РЖД

По словам президента, в работе железных дорог соединяется несколько важных факторов: "Безопасность, скорость, защищенность"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин похвалил РЖД за активное использование новых технологий.

"Железнодорожный транспорт в России имеет особое значение, это фундаментальная базовая отрасль, на которой так же, как на энергетике, вся экономика строится", - констатировал глава государства, выступая на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

На его взгляд, в работе железных дорог соединяется несколько важных факторов: "Безопасность, скорость, защищенность". "То, что отрасль не стоит на месте, а развивается на основе новейших технологий - это чрезвычайно важно, это можно только поприветствовать", - сказал президент.

Путин в шутку возразил главе РЖД Олегу Белозерову, который обратил внимание на поддержку президентом новых проектов компании. "Я горжусь тем, что я не стал им мешать, и у них все получилось", - под смех зала признался Путин.