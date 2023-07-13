В терминально-логистический центр "Белый Раст" в Дмитрове инвестируют около 24 млрд рублей

Строительство объектов второй очереди комплекса планируют завершить в конце 2024 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Около 24 млрд рублей составит общий объем инвестиций в реализацию проекта терминально-логистического центра "Белый Раст" в Дмитровском городском округе. Развитие проекта, а также внешнеэкономические связи в рамках рабочей встречи обсудили власти Московской области и делегация Народного правительства провинции Ляонин Китайской Народной Республики, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

"Нынешняя встреча должна стать шагом на пути решения сразу нескольких задач: привлечь в наш регион еще больше китайских инвестиций, а также реализовать крупный логистический проект - хаб, который станет "мостом" для подмосковных экспортеров в КНР. Речь о терминально-логистическом центре "Белый Раст", фактические инвестиции в создание которого уже составили 11,8 млрд рублей, а общий планируемый объем инвестиций - 24 млрд рублей", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В министерстве подчеркнули, что среди участников проекта - ОАО "РЖД Терминал" и китайская группа компаний Liaoning Port Group. Его реализация ведется с 2020 года, уже запущен первый пусковой комплекс логистического центра. Пропускная способность составляет 275 тыс. двадцатифутовых контейнеров в год. В настоящее время ведется строительство объектов второй очереди комплекса. Ожидается, что их строительство завершится в конце 2024 года. Ввод объектов позволит увеличить пропускную способность центра в 2,6 раза.

"Помимо существенных инвестиций и 2 тыс. рабочих мест этот проект имеет исключительное значение для внешнеэкономической деятельности подмосковных компаний. Ранее мы анонсировали запуск услуги для областных экспортеров, которая позволит им с помощью специального ресурса оставить заявку на транспортировку товара и совместно "формировать" контейнеры для перевозок. Это значительно упростит решение логистических задач даже для компаний МСП, экспортирующих относительно небольшие объемы продукции. ТЛЦ "Белый Раст" внесет существенный вклад в реализацию этих планов, реализация проекта еще более укрепит экспортные позиции Московской области", - добавила зампред.

В свою очередь заместитель губернатора провинции Ляонин Цзинь Говэй подчеркнул, что полный запуск ТЛЦ значительно увеличит поток подмосковных товаров в провинцию Ляонин и в целом расширит доступ на китайский рынок.