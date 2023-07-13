Выставка "Иннопром" в Екатеринбурге в 2024 году пройдет 8-11 июля

Мероприятие проводится с 2010 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Четырнадцатая международная промышленная выставка "Иннопром" в Екатеринбурге пройдет в 2024 году с 8 по 11 июля. Об этом журналистам сообщили организаторы мероприятия.

"Мы благодарим вас за доверие, активную работу на выставке и форуме и уже ждем встречи через год! Тем более что даты "Иннопром-2024" уже определены - это 8-11 июля 2024 года", - говорится в сообщении.

В Екатеринбурге завершился тринадцатый "Иннопром", его страной-партнером стала Белоруссия. По данным организаторов, в выставке приняли участие 1,1 тыс. экспонентов, из которых 30% участвовали впервые. Выставку также посетили премьер-министры России, Белоруссии, Казахстана и руководители профильных министерств 10 государств. Директор деловой программы "Иннопрома" Антон Атрашкин отмечал в разговоре ТАСС, что в этом году в мероприятии приняло участие беспрецедентное количество представителей руководств разных стран.

Помимо делегаций из Белоруссии и Казахстана,"Иннопром-2023" посетили представители Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении, а также Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Саудовской Аравии. Выставка полностью заполнила 50 тыс. кв. метров центра "Екатеринбург-экспо". По словам Атрашкина, организаторы рассчитывают, что администрация Свердловской области рассмотрит возможность расширения площадки в будущем. Главной темой "Иннопрома" в этом году стало "Устойчивое производство: стратегии обновления".

Площадка для промышленников

"Иннопром" - одна из крупнейших в России. Проводится ежегодно в Екатеринбурге с 2010 года. Исключением был 2020 года, когда ее отменили из пандемии COVID-19. Организаторами являются правительство Свердловской области, Министерство промышленности и торговли РФ. Оператор - российская компания "Бизнес ивент" (входит в группу компаний "Формика").

Кроме выставок в Екатеринбурге, с 2021 года "Иннопром" проводит выездные мероприятия. 5-7 апреля 2021 года первая выставка такого рода состоялась в Ташкенте, после чего "Иннопром - Центральная Азия" в этом городе проходит ежегодно. 19-20 сентября 2022 года в Сочи (Краснодарский край) в рамках "Иннопрома" прошел форум инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве - "Иннофуд". 29-30 мая 2023 года Эр-Рияд (Саудовская Аравия) посетила многоотраслевая деловая миссия "Made in Russia" и "Иннопрома".

Будущее выставки

Планируется, что в сентябре 2023 года в Астане состоится первый выездной "Иннопром" в Казахстане, а в 2025 году впервые состоится выездная выставка в Белоруссии. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев отмечал в беседе с ТАСС, что российские и белорусские промышленники с энтузиазмом восприняли эту новость и добавлял, что выездная выставка поддержит успех форума.