Путин считает, что исследователь всегда идет впереди, он пионер своего дела

По словам президента, только фанаты добиваются успеха

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Исследователь всегда движется впереди других, он - пионер, фанат своего дела, и только фанаты добиваются успеха. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

"Исследователь всегда идет впереди. Он - пионер в известном смысле, он фанат своего дела. И только фанаты добиваются успеха", - сказал президент во время пленарной сессии, комментируя слова ее модератора Руслана Юсупова о том, являются ли исследователи героями нового времени.

По словам президента, очень многие лауреаты Нобелевских премий получают награды через десятилетия после сделанных открытий. "Но они же делали - [в тот момент] не думали о тех наградах, они просто шли вперед. Всегда нужно низко склонять голову в знак уважения перед людьми такого рода, такого склада характера", - подчеркнул Путин.