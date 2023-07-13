13 июля, 15:13,
обновлено 13 июля, 15:32

Объем резервного фонда правительства увеличен на 31,5 млрд рублей

Источником стали не использованные в 2022 году остатки средств федерального бюджета, пояснили в пресс-службе кабинета министров

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Объем резервного фонда российского кабмина увеличен на 31,5 млрд рублей за счет неиспользованных остатков средств бюджета в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"Объем резервного фонда правительства увеличен на 31,5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано. Источник увеличения резервного фонда - не использованные в 2022 году остатки средств федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе кабинета министров, финансирование из фонда "направляется на значимые цели". Например, в этом году 5,7 млрд рублей было выделено на поддержку паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем. Также ранее правительство выделило 2,5 млрд рублей на поддержку туриндустрии в Крыму и Севастополе.

В кабинете министров напомнили, что средства фонда были также задействованы для оснащения ряда медицинских учреждений в Тюменской области и для завершения капитального ремонта и закупки медоборудования Смоленской клинической больницы скорой медицинской помощи. 

Теги:
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