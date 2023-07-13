Все продаваемые во Франции смартфоны с 2024 года должны будут иметь родительский контроль

Министр-делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро уточнил, что речь идет обо всех устройствах "от смартфонов до игровых приставок"

ПАРИЖ, 13 июля. /ТАСС/. Системы родительского контроля будут устанавливаться на все электронные устройства, которые будут продаваться во Франции со следующего года. Об этом сообщил в четверг в своем Twitter министр-делегат по цифровому переходу и телекоммуникациям Франции Жан-Ноэль Барро.

"Теперь это официально. Со следующего года родительский контроль будет устанавливаться на все электронные устройства, продаваемые во Франции", - написал Барро.

Он уточнил, что речь идет обо всех устройствах "от смартфонов до игровых приставок".

В соответствии с текстом документа, организациям, которые реализуют электронные устройства без установленного родительского контроля, будут выписывать административные штрафы.