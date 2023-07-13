Путин: создание суверенной инфраструктуры ЦОД войдет в нацпроект об "экономике данных"

Глава государства указал среди задач нового нацпроекта сбор и передачу данных, развитие систем связи и квантовых коммуникаций

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Работа по созданию суверенной инфраструктуры для вычисления и хранения данных внутри страны войдет в новый нацпроект по "экономике данных". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Среди задач нового нацпроекта Путин указал сбор и передачу данных, развитие систем связи и квантовых коммуникаций. Он отдельно остановился на создании суверенной инфраструктуры для вычисления и хранения данных внутри страны. "Речь прежде всего об отечественных облачных платформах и центрах обработки данных, которые смогут эффективно поддерживать работу государственных органов, предприятий, операторов связи, а также вычислительные мощности собственного производства, в том числе на качественно новых принципах - имею в виду компьютеры с использованием <…> квантовых и фотонных технологий", - сказал глава государства.

Ранее Путин предложил в течение года подготовить новый национальный проект по формированию "экономики данных" на период до 2030 года.