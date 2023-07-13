Путин: РФ делает первые шаги в квантовых коммуникациях, но имеет осязаемый результат

Президент призвал продолжить работу над технологиями квантовых коммуникаций и квантового шифрования

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Россия пока делает первые шаги в сфере развития квантовых коммуникаций и квантового шифрования, но уже имеет осязаемые результаты. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

"Считаю необходимым продолжить работу над технологиями квантовых коммуникаций и квантового шифрования. Такие технологии обеспечивают устойчивость информационных систем к кибератакам с применением как классических, так и квантовых компьютеров. Позволяют создать неуязвимые для взлома системы, а также развивать защищенную квантовую связь. Кстати, по этому направлению Россия в числе лидеров. Конечно, в этой сфере мы пока делаем только первые шаги, <…> но все-таки это уже осязаемый результат", - сказал глава государства, перечисляя задачи нового нацпроекта по экономике данных.

Ранее Путин предложил в течение года подготовить соответствующий новый национальный проект на период до 2030 года.