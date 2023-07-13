Путина впечатлил отечественный квантовый компьютер

Президенту продемонстрировали российскую разработку - 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин признался, что его впечатлили возможности отечественного квантового компьютера.

Сегодня на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" президенту показывали российскую разработку - 16-кубитный квантовый компьютер на ионах, на котором с помощью облачной платформы запущен алгоритм расчета молекулы. Это самый мощный квантовый компьютер в стране сегодня.

"Вы мне сейчас показали квантовый компьютер. Впечатляет, конечно. Особенно, когда вы показывали, что вычисления в обычном режиме, на современных суперкомпьютерах занимали бы чуть ли не столетия, а на квантовых результат достигается за часы или дни, - это, конечно, впечатляет", - оценил разработку глава государства.