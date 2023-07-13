Между провинцией Хайнань, Южной Кореей и Малайзией запустили грузовой рейс

Это второй рейс, открытый в провинции Хайнань в рамках пятой свободы авиатранспорта

ХАЙКОУ /Китай/, 13 июля. /ТАСС/. Новый международный грузовой авиамаршрут запущен между Хайкоу (Хайнань), Инчхоном (Южная Корея) и Куала-Лумпуром (Малайзия). Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

Рейс будет выполняться самолетами Boeing B737-800SF пять раз в неделю: по вторникам, средам, четвергам, пятницам и субботам. Как отмечает издание, первый такой рейс доставил 10 тонн груза.

Посадка в международном аэропорту Мэйлань позволит свободному порту Хайнань играть роль важного грузового хаба между Китаем, Южной Кореей и Малайзией.

Это второй рейс, открытый в провинции Хайнань в рамках пятой свободы авиатранспорта - она дает авиакомпаниям право перевозить пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полете в свою страну. Первым подобным маршрутом на Хайнане стал рейс Хайкоу - Сингапур - Джакарта.

Развитие авиационных перевозок играет важную роль в реализации проекта построения порта свободной торговли на Хайнане. Его программа была представлена в июне 2020 года. Она предусматривает превращение острова в специальную таможенную зону. Правительство страны рассчитывает в целом завершить создание свободного порта к 2025 году: к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций.

К 2035 году свободный порт и его модель обретут более зрелые формы. К этому времени на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.