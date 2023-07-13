Путин отметил интерес молодежи к профессиям инженера и военного

Глава государства отметил, что "каждое время требует своих героев"

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Каждое время "требует своих героев", и сейчас среди молодежи актуальны и популярны профессии инженера, военнослужащего, медика. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

Модератор форума Руслан Юнусов в ходе диалога с президентом обратил внимание, что в 1937 году была представлена композиция "Рабочий и колхозница", которые стали "символами того времени". "Хорошо, что вы вспомнили именно об этом, - пошутил Путин. - А не о чем-то другом из 37-го года". "Каждое время требует своих героев", - сказал он, отвечая на вопрос Юнусова о символах времени. Комментируя слова модератора форума о том, что в 1960-х годах "роль физиков была действительно мощной", глава государства отметил, что "раз уж решили вспомнить 1937 год", то интерес к работе физиков начался с подачи Лаврентия Павловича Берии, который возглавлял атомный проект и имел отношение к ракетному проекту: "Все началось оттуда. Время требовало результатов именно в этой сфере. И люди, работающие в этой сфере, безусловно становились героями общественного сознания".

По словам Путина, сейчас "другие времена и другие приоритеты". Он отметил, что, судя по последним исследованиям ВЦИОМ, самая популярная профессия среди молодежи - IT-специалист- 31%, на втором месте доктор, медик - 30%, на третьем - военнослужащий, защитник отечества. "Но в разы, хочу подчеркнуть, в разы увеличился интерес молодых людей к инженерным профессиям, чуть ли не в пять раз", - обратил внимание глава государства.

"То, что растет кратно интерес к инженерным профессиям - это, все-таки, признак нашего времени", - подытожил Путин.

О современном технологическом развитии

Президент объяснил, что высокий уровень кооперации в советское время обеспечил условия для подготовки инженерных кадров и разработки уникальных технологий, развития выдающихся научных школ. "В том числе в области фотоники. Благодаря сильным фундаментальным заделам сегодня фотонные интегральные схемы - это уже полноценная рабочая технология", - отметил Путин.

По словам главы государства, в Москве уже развивается межотраслевой кластер в области фотоники: "На базе которого научные центры стартапы, бизнес, университеты вместе работают над созданием новых решений и запускают их в производство". Путин обратил внимание на то, что нужно работать и по другим направлениям, "создавать площадки для экспериментов с технологиями будущего, для их тестирований и практического внедрения".

"Знаю, что правительство столицы приступило к работе по созданию московского квантового кластера", - сообщил президент.