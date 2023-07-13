Путин поддержал предложение о необходимости поддержки молодых ученых

Директор лаборатории квантовых коммуникаций Университета ИТМО Владимир Егоров отметил, что было бы неплохо рассмотреть возможность по расширению мер социальной поддержки молодых ученых, таких как льготная ипотека и отсрочка от призыва

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Поддержку молодых ученых в России необходимо продолжать, многое еще нужно сделать, заявил президент РФ Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

В частности, директор лаборатории квантовых коммуникаций Университета ИТМО Владимир Егоров отметил, что очень важно сохранить и приумножить научный капитал в области квантовых коммуникаций. По его словам, сейчас эта поддержка выражается в грантах и стипендиях, однако было бы неплохо рассмотреть возможность по расширению мер социальной поддержки молодых ученых, в том числе в форме льготной ипотеки и отсрочки от призыва. Он выразил надежду, что эта "работа и те меры, которые могут быть дополнительно приняты, позволят еще сильнее ускорить развитие отрасли, удержать еще больше молодых кадров и привлечь, и продолжить славные традиции" отечественной науки.

В ответ на это предложение глава государства заявил, что с этим "можно только согласиться" и молодых ученых нужно поддерживать. "В рамках этой работы [по созданию лабораторий] одним из условий было, <...> по предложению ученных, которые вели <...> исследования в созданных лабораториях, <...> чтобы мы создали условия для молодых наших российских исследователей. Мы так и поступаем", - отметил он.

"И сегодня в этих лабораториях 50% исследователей - это как раз молодые ученые и аспиранты. Разумеется, многое еще нужно сделать: и бытовые вопросы надо решать, и базу создавать соответствующую, и приборную базу создавать. Все это известно, направления, как двигаться, понятны. Будем это все делать", - сказал Путин.