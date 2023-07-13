Власти Москвы планируют получить первую фотонную продукцию в 2025 году

В кластер фотоники и микроэлектроники вошли около 50 предприятий Москвы

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Москвы развивают кластер фотоники и микроэлектроники, а в Зеленограде строится лабораторный и промышленный центр, производство в котором начнется в 2025 году. Об этом сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин на Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир".

"Мы создали кластер фотоники и микроэлектроники. Определили центральным проектом этого кластера, в который вошли около 50 предприятий Москвы, создание фотонных интегральных схем для трансиверов. Это технология, которая позволяет примерно в 100 раз ускорить обработку передачи данных. <…> Мы приступили к строительству лабораторного и промышленного центра в Зеленограде. В следующем году он уже будет построен. Надеюсь, что он уже будет оборудован, а в 2025 году мы получим первую продукцию, которая должна обеспечить потребителей нашей страны - это и сотовые операторы, и центры обработки данных, а также интернет-провайдеры", - сказал Собянин.

По его словам, это позволит сократить энергопотребление, ускорить передачу данных и получить совершенно другую экономику. Кроме того, власти Москвы работают по двум направлениям в отношении квантовых технологий. "Мы с коллегами подписали соглашение о создании связного квантового центра на базе научного центра "Ломоносов", который мы с вами не так давно открывали. Это будет одно из направлений этого кластера", - сказал мэр.

Он добавил, что второе соглашение было подписано 13 июля с Росатомом и с Российским квантовым центром по строительству лабораторно-промышленного центра в "Сколково", который должны построить до следующего года. Там будут создаваться новые технологии, стартапы, лаборатории.

"Мы не занимаемся научными исследованиями. Наша задача - создать инфраструктуру, помочь сконцентрироваться на этих площадках разрозненным сегодня предприятиям, а также подыскать для них будущих покупателей, включая промышленные предприятия Москвы и городские. Речь идет о здравоохранении, образовании, транспорте, урбанистике и так далее. Эти технологии должны внедряться уже сегодня", - перечислил Собянин.

Первый Форум будущих технологий проходит с 9 по 14 июля в московском Центре международной торговли. В этом году он посвящен квантовым технологиям. Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий в России. Оператором выступает Фонд Росконгресс при поддержке Минцифры и Российской академии наук, соорганизаторы - РЖД и Росатом. ТАСС является информационным партнером форума.