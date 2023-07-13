Путин пообещал подумать о стипендиях для студентов, занимающихся квантовыми технологиями

Президент России пообещал обсудить это с ректором МГУ Виктором Садовничим

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на первом Форуме будущих технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир" пообещал подумать о создании стипендий для студентов, занимающихся квантовыми технологиями.

"Над этим можно подумать, мы с [ректором МГУ им. М. В. Ломоносова] Виктором Антоновичем [Садовничим] поговорим на эту тему, безусловно", - ответил Путин на предложение о создании стипендий имени физика Давида Клышко для студентов, занимающихся квантовыми технологиями.

Президент поинтересовался, какие шаги необходимо предпринять для уверенного развития квантовых технологий в России. По словам сотрудника лаборатории оптики Центра квантовых технологий МГУ Надежды Борщевской, Россия отстает от мирового уровня космической квантовой связи примерно на 10 лет, однако через 3 года запланирован первый запуск спутника в качестве тестирования разработанных технологий.